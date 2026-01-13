Devo imbarcarmi con mia moglie | arrestato 80enne in aeroporto a Tenerife la donna era morta

Da fanpage.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 80 anni è stato arrestato all'aeroporto di Tenerife Sud mentre tentava di partire con la moglie, che era deceduta e seduta su una sedia a rotelle. L’episodio ha attirato l’attenzione per la singolare situazione. La polizia ha intervenuto per chiarire i fatti e garantire le procedure di sicurezza e rispetto delle normative vigenti.

Un uomo di 80 anni è stato arrestato all’aeroporto di Tenerife Sud dopo aver tentato di imbarcarsi con la moglie già morta, seduta su una sedia a rotelle. La donna non reagiva e aveva una temperatura corporea molto bassa. L’episodio risale a mesi fa ed è ora oggetto di indagine. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: “Devo imbarcarmi con mia moglie”: arrestato 80enne in aeroporto a Tenerife, la donna era morta

Leggi anche: Ilaria Sula, il padre: “Quando abbiamo saputo che era morta mia moglie è svenuta, io volevo morire”

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

devo imbarcarmi mia moglie“Devo imbarcarmi con mia moglie”: arrestato 80enne in aeroporto a Tenerife, la donna era morta - Un uomo di 80 anni è stato arrestato all’aeroporto di Tenerife Sud dopo aver tentato di imbarcarsi con la moglie già morta, seduta su una sedia a rotelle ... fanpage.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.