devo imbarcarmi arriva in aeroporto con la moglie in sedia a rotelle poi la scoperta shock

Un uomo di 80 anni è stato arrestato all’aeroporto di Tenerife Sud dopo aver tentato di imbarcarsi con la moglie, che era già deceduta. La scoperta ha suscitato grande sorpresa tra il personale aeroportuale, che ha prontamente intervenuto. L’episodio ha evidenziato le difficoltà legate alla gestione di situazioni delicate e la necessità di controlli accurati anche in circostanze insolite.

Ha tentato di imbarcarsi su un volo insieme alla moglie già priva di vita: per questo un uomo di 80 anni è stato arrestato all’aeroporto di Tenerife Sud, nelle Canarie. L’episodio, avvenuto alcuni mesi fa ma reso noto solo di recente, ha profondamente scosso il personale aeroportuale e i passeggeri presenti. I fatti sono emersi durante i controlli ai metal detector. L’anziano spingeva una sedia a rotelle su cui era seduta la moglie, una scena che inizialmente non aveva destato particolari sospetti. Tuttavia, il comportamento dell’uomo e soprattutto le condizioni della donna, completamente immobile e priva di reazioni, hanno insospettito gli addetti alla sicurezza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

