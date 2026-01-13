Denunce e segnalazioni richiami e la chiusura | stop al bar 15 giorni
Dopo ripetute segnalazioni e denunce, il bar Que Rico Caffè di San Donà di Piave è stato temporaneamente chiuso per 15 giorni. L'ordinanza è stata adottata in seguito a più avvertimenti riguardanti la vendita di alcolici ai minori, sollevando preoccupazioni sulla tutela della salute dei giovani. La misura mira a garantire il rispetto delle normative e a prevenire comportamenti rischiosi all’interno del locale.
Dopo tre avvertimenti, varie segnalazioni e denunce dei genitori preoccupati per la salute dei loro figli, quattro giorni fa è scattata l'ordinanza di chiusura per il bar Que Rico Caffè di piazza Indipendenza a San Donà di Piave, sospeso 15 giorni per aver venduto ripetutamente alcolici a.
Denunce e segnalazioni, richiami e la chiusura: stop al bar 15 giorni.
