Denunce e segnalazioni richiami e la chiusura | stop al bar 15 giorni

Dopo ripetute segnalazioni e denunce, il bar Que Rico Caffè di San Donà di Piave è stato temporaneamente chiuso per 15 giorni. L'ordinanza è stata adottata in seguito a più avvertimenti riguardanti la vendita di alcolici ai minori, sollevando preoccupazioni sulla tutela della salute dei giovani. La misura mira a garantire il rispetto delle normative e a prevenire comportamenti rischiosi all’interno del locale.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.