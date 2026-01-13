Dentro al laboratorio dove si rigenera la pelle

All’interno di una banca dei tessuti, si conservano vari materiali biologici come pelle, valvole cardiache, tendini, membrane amniotiche, cornee e tessuti muscolo-scheletrici. Questi tessuti provengono da donatori in vita o deceduti e vengono preservati con precise procedure per essere utilizzati in trapianti. Questo ambiente rappresenta un luogo di rigenerazione e speranza, dove ogni elemento contribuisce a migliorare la qualità di vita di chi necessita di interventi chirurgici.

Siamo in una banca dei tessuti. Conservano cute, valvole cardiache, tendini, membrane amniotiche, cornee, tessuti muscolo-scheletrici che ricevono sia da donatori in vita sia deceduti e vengono utilizzati per i trapianti. Nelle banche lavorano biologi, medici e personale sanitario.

