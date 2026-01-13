L'incontro tra Den Bosch e PSV Eindhoven, valida per gli ottavi di finale di Coppa d’Olanda, si disputerà il 14 gennaio 2026 alle ore 18:45. La partita rappresenta una sfida tra la capolista dell’Eredivisie e una squadra di categoria inferiore, in una trasferta breve per il PSV. Di seguito, formazioni ufficiali, quote e pronostici aggiornati per un confronto che, dopo molti anni, riporta i due club a sfidarsi in questa fase.

Dopo molti anni Den Bosch e PSV Eindhoven tornano a sfidarsi negli ottavi di finale di coppa, con i padroni di casa che militano in Eerste Divisie e sono in lotta per un posto nei playoff ma molto lontani dalla promozione diretta.

© Infobetting.com - Den Bosch-PSV (Coppa d’Olanda, 14-01-2026 ore 18:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Trasferta breve per la capolista dell’Eredivisie

