Delitto di Garlasco | Chiara uccisa in cucina? La verità del genetista Fabbri | Segreti - Ep23

Nel caso di Garlasco, l’attenzione si concentra su DNA, computer e dettagli della scena del crimine. Ospite a Segreti, il genetista Matteo Fabbri chiarisce che i reperti di cucina e le cannucce non sono databili e non possono da soli ricostruire la dinamica dell’omicidio. Un’analisi scientifica che contribuisce a sgomberare fraintendimenti e a comprendere meglio i fatti.

Nel delitto di Garlasco tornano al centro DNA, computer e dinamica dell’omicidio.Ospite a Segreti, il genetista Matteo Fabbri smonta letture forzate: il DNA sulle cannucce e i reperti di cucina non sono databili e non possono riscrivere da soli la scena del crimine. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Delitto di Garlasco: Chiara uccisa in cucina? La verità del genetista Fabbri | Segreti - Ep.23 Leggi anche: Delitto di Garlasco: il genetista di Stasi commenta la perizia Albani | Segreti Ep.17 Leggi anche: Delitto di Garlasco, la verità su Sempio e il DNA | Segreti Ep.16 Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Delitto di Garlasco, Andrea Sempio: «Mi aspetto la richiesta di rinvio a giudizio. Chiara è stata uccisa da Alberto Stasi»; Delitto di Garlasco, Sempio in tv: “Mi aspetto il rinvio a giudizio. Sono il colpevole desiderato”; Chiara Poggi aggredita in cucina prima di essere uccisa: le conclusioni della nuova perizia su Garlasco; Delitto di Garlasco, spuntano due nuovi testimoni? Chi sono e cosa hanno detto. Garlasco, “Chiara aggredita in cucina prima di essere uccisa”/ Nuova perizia dei Poggi riscrive il delitto - Delitto di Garlasco, cosa stabilisce la nuova perizia dei consulenti della famiglia di Chiara Poggi: "Aggredita in cucina prima di essere uccisa" ... ilsussidiario.net

