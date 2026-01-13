Deflusso delle acque piovane in zona industriale | al via i lavori contro gli allagamenti

Sono iniziati i lavori nella zona industriale di Ceglie Messapica per migliorare il deflusso delle acque piovane in via 2 Giugno. L’intervento mira a prevenire allagamenti e garantire una gestione più efficace delle acque meteoriche, rispondendo alle esigenze della comunità e delle attività locali. L’intervento rappresenta un passo importante per la sicurezza e il miglioramento delle infrastrutture nella zona industriale.

CEGLIE MESSAPICA - È partito l'intervento tanto atteso nella zona industriale di Ceglie Messapica per risolvere, dopo anni di disagi, il problema del deflusso delle acque meteoriche in via 2 Giugno. L'opera, finanziata con fondi regionali per un importo di 240mila euro ottenuti.

