Definito il calendario dei lavori all' Ars Galvagno | Manteniamo gli impegni assunti durante la finanziaria

Da cataniatoday.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana, Galvagno, ha confermato che nelle prossime settimane l'Ars esaminerà nove proposte di legge, relative a norme non incluse nella legge di stabilità. Questa pianificazione è in linea con gli impegni assunti durante l’iter della finanziaria, garantendo così un percorso trasparente e rispettoso delle scadenze stabilite.

"Manteniamo gli impegni assunti durante la finanziaria, nelle prossime settimane l'Ars è chiamata a esaminare nove disegni di legge che contengono le norme che non sono entrate nella legge di stabilità". Lo ha detto il presidente dell'Ars Gaetano Galvagno al termine della conferenza dei. 🔗 Leggi su Cataniatoday.itImmagine generica

