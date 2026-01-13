Definito il calendario dei lavori all' Ars Galvagno | Manteniamo gli impegni assunti durante la finanziaria
Il presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana, Galvagno, ha confermato che nelle prossime settimane l'Ars esaminerà nove proposte di legge, relative a norme non incluse nella legge di stabilità. Questa pianificazione è in linea con gli impegni assunti durante l’iter della finanziaria, garantendo così un percorso trasparente e rispettoso delle scadenze stabilite.
"Manteniamo gli impegni assunti durante la finanziaria, nelle prossime settimane l'Ars è chiamata a esaminare nove disegni di legge che contengono le norme che non sono entrate nella legge di stabilità". Lo ha detto il presidente dell'Ars Gaetano Galvagno al termine della conferenza dei. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
