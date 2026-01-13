Definito il calendario dei lavori all' Ars Galvagno | Manteniamo gli impegni assunti durante la finanziaria

Il presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana, Galvagno, ha confermato che nelle prossime settimane l'Ars esaminerà nove proposte di legge, relative a norme non incluse nella legge di stabilità. Questa pianificazione è in linea con gli impegni assunti durante l’iter della finanziaria, garantendo così un percorso trasparente e rispettoso delle scadenze stabilite.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.