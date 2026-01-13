Dedizione etica e lavoro | la visione di Cisal Catania per un territorio più giusto e solidale

Cisal Catania si impegna a promuovere un territorio più giusto e solidale attraverso valori di dedizione, etica e responsabilità. La nostra missione si basa su un impegno costante verso obiettivi condivisi, rispettando principi morali fondamentali come onestà e integrità. In un contesto di tolleranza zero, lavoriamo con serietà e impegno per contribuire a un cambiamento positivo, sostenendo i diritti e il benessere della comunità locale.

"Lavoro, dedizione ed etica, tolleranza zero". Trattasi di questioni importanti nel suo insieme per la stretta correlazione che vi è fra di essi proprio perché "la dedizione è l'impegno totale verso gli obiettivi, l'etica è l'insieme di principi morali (onestà, integrità, responsabilità) che.

