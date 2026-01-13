Decisa data di riesumazione e autopsia di Andrea Costantini fu trovato morto nella cella frigo di un supermercato

La riesumazione e l’autopsia di Andrea Costantini, trovato morto nel settembre scorso nella cella frigorifera di un supermercato di Termoli, sono previste per mercoledì 14 gennaio alle 7 nel cimitero di Penne. L’operazione, decisa dalle autorità, mira a chiarire le cause del decesso dell’uomo, originario di Penne, e a fornire elementi utili alle indagini in corso.

