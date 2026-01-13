Dear Carmen Laura Avanzolini 4ET al Count Basie

Il concerto di Laura Avanzolini al Count Basie rende omaggio a Carmen McRae, figura di spicco nel jazz. La performance celebra la sua voce raffinata e la capacità di interpretare i brani con intensità e personalità, mantenendo viva l’eredità di una delle artiste più influenti del genere. Un’occasione per ascoltare un omaggio autentico e rispettoso a una delle voci più eleganti e raffinate del jazz.

Il concerto rende omaggio a Carmen McRae, una delle voci più autorevoli e raffinate della storia del jazz, celebre per la sua capacità unica di trasformare ogni brano in un racconto personale, intenso e ironico. Attraverso una selezione che attraversa alcuni dei suoi brani più emblematici e.

Borghi in Jazz, omaggio di Avanzolini a Carmen McRae - Questa sera al teatro comunale di Caldarola, Laura Avanzolini Quintet presenta "Dear Carmen" per Borghi in Jazz, omaggiando la grande Carmen McRae con un repertorio ricco e coinvolgente. ilrestodelcarlino.it

Crossroads fa tappa con ’Dear Carmen’ - Lunedì alle 21 al teatro comunale di Mordano si terrà il concerto di Laura Avanzolini ed Emiliano Pintori, duo voce- ilrestodelcarlino.it

