Ddl caregiver | Ciani ' bene riconoscimento ma senza risorse si umiliano le persone'
Il Ddl caregiver rappresenta un passo importante nel riconoscimento dei diritti dei familiari assistenti, come sottolineato dal deputato Ciani. Tuttavia, senza risorse adeguate, queste iniziative rischiano di risultare insufficienti e di umiliare le persone coinvolte. È fondamentale accompagnare le normative con investimenti concreti per garantire un reale supporto a chi si prende cura dei propri cari.
Roma, 13 gen (Adnkronos) - "Sono il primo firmatario di una delle proposte di legge in discussione alla Camera sui Caregiver familiari e da anni mi occupo di questo: è chiaro che il via libera del Consiglio dei ministri a una norma sui caregiver familiari è un riconoscimento che non va sottovalutato. Ma da solo, non basta. Per prendere sul serio i caregiver familiari bisogna fare una scelta chiara: investire risorse economiche vere, 'metterci i soldi'". Lo dice il deputato Paolo Ciani, segretario di Demos - Democrazia solidale. "Il provvedimento stanzia 257 milioni di euro a partire dal prossimo anno.
