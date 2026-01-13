Dc vertice con Schifani | spiragli per un ritorno in Giunta

Il vertice tra la Democrazia Cristiana e il presidente Schifani ha aperto possibilità di reintegrazione nella Giunta, dopo l’esclusione di due mesi fa. La discussione si concentra su un possibile ritorno della Dc, in seguito alle recenti evoluzioni dell’inchiesta giudiziaria che ha coinvolto Totò Cuffaro. Restano da attendere sviluppi ufficiali, mentre le interlocuzioni proseguono con l’obiettivo di trovare un percorso condiviso.

