Dc vertice con Schifani | spiragli per un ritorno in Giunta

Da palermotoday.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il vertice tra la Democrazia Cristiana e il presidente Schifani ha aperto possibilità di reintegrazione nella Giunta, dopo l’esclusione di due mesi fa. La discussione si concentra su un possibile ritorno della Dc, in seguito alle recenti evoluzioni dell’inchiesta giudiziaria che ha coinvolto Totò Cuffaro. Restano da attendere sviluppi ufficiali, mentre le interlocuzioni proseguono con l’obiettivo di trovare un percorso condiviso.

Porte riaperte alla Dc? Ci sarebbe uno spiraglio al ritorno nella Giunta Schifani dopo l'esclusione di due mesi fa a causa dell'inchiesta giudiziaria che ha coinvolto Totò Cuffaro. L'ipotesi di un cambio di rotta arriva al termine dell'incontro che si è svolto nel pomeriggio a Palazzo d'Orleans.

