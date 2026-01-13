Dazi Usa su Iran Cina | ci difenderemo

Gli Stati Uniti hanno annunciato un aumento del 25% dei dazi per i Paesi che mantengono rapporti commerciali con l'Iran, in risposta alle dichiarazioni del presidente Trump. La Cina ha prontamente commentato la questione, sottolineando la propria posizione. Questa situazione evidenzia le tensioni commerciali in atto tra le potenze mondiali e le implicazioni per le relazioni internazionali.

9.23 In risposta alle dichiarazioni del presidente Trump, secondo cui qualsiasi Paese che intrattenga rapporti commerciali con l'Iran subirà un aumento del 25% dell'export verso gli Usa, Pechino prende posizione. Mao Ning, la portavoce degli Esteri cinesi, ha detto alla stampa che la posizione della Cina sulla questione è molto chiara: non ci sono vincitori in una guerra dei dazi e Pechino difenderà con fermezza i propri diritti e interessi legittimi e legali. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

