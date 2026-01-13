Davvero un euro solo potrebbe far saltare la M5 fino a Monza? Il caso che agita il Comune di Milano

Il dibattito sul finanziamento della linea M5 da Milano a Monza si concentra su un dettaglio. Secondo i dati pubblicati dal Comune, la somma necessaria per completare il progetto sarebbe di un euro, sollevando questioni sulla fattibilità e sulla gestione delle risorse. Questa questione evidenzia come anche una piccola differenza possa influenzare decisioni strategiche importanti per il trasporto pubblico locale.

Calcolando i vari finanziamenti previsti per il prolungamento della metro M5 da Milano a Monza con i dati pubblicati dal Comune mancherebbe 1 euro. Il caso è stato sollevato dall'associazione HQ Monza. L'assessora Arianna Censi ha spiegato a Fanpage.it come stanno le cose. 🔗 Leggi su Fanpage.it

