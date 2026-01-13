Davide Van De Sfroos sta facendo tanti sold out nel suo nuovo tour di concerti
Il 23 gennaio prende il via il tour “Davide Van De Sfroos & Folkestra 2026”, un nuovo progetto musicale dell'artista. Dopo numerosi sold out, Van De Sfroos continua a proporre live coinvolgenti, confermando la sua presenza nel panorama musicale italiano. Il tour rappresenta un’occasione per ascoltare dal vivo le sue canzoni, in un percorso che unisce tradizione e innovazione.
Prenderà il via il prossimo 23 gennaio il “Davide Van De Sfroos & Folkestra 2026”, il nuovo ambizioso progetto di Davide Van De Sfroos. Ai sold out già annunciati di Sondrio, Seregno, Arcore, Saronno e Como si aggiunge oggi anche quello di Varese.Il “Davide Van De Sfroos & Folkestra 2026”Il. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
