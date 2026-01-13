Davide Van De Sfroos sta facendo tanti sold out nel suo nuovo tour di concerti

Da milanotoday.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 23 gennaio prende il via il tour “Davide Van De Sfroos & Folkestra 2026”, un nuovo progetto musicale dell'artista. Dopo numerosi sold out, Van De Sfroos continua a proporre live coinvolgenti, confermando la sua presenza nel panorama musicale italiano. Il tour rappresenta un’occasione per ascoltare dal vivo le sue canzoni, in un percorso che unisce tradizione e innovazione.

Prenderà il via il prossimo 23 gennaio il “Davide Van De Sfroos & Folkestra 2026”, il nuovo ambizioso progetto di Davide Van De Sfroos. Ai sold out già annunciati di Sondrio, Seregno, Arcore, Saronno e Como si aggiunge oggi anche quello di Varese.Il “Davide Van De Sfroos & Folkestra 2026”Il. 🔗 Leggi su Milanotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Davide Van De Sfroos, al via il tour con la Folkestra: undici tappe in Lombardia, ecco dove

Leggi anche: Davide Van De Sfroos in scena a Mendrisio con "Lo sciamano e lo speziale"

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Davide Van De Sfroos & Folkestra - 2026; Como Fairplay Tour Teatro Sociale e città: storie di teatro e sport a Como insieme a Slow Lake Como; MEDIA, televisione. Gli occhi del musicista: al via la terza stagione; Maxi scultura e Mamuthones: folla al Carnevale.

davide van de sfroosDavide Van De Sfroos, al via il tour con la Folkestra: undici tappe in Lombardia, ecco dove - Il primo spettacolo, previsto il 23 gennaio a Varese, è già sold out. ilgiorno.it

DAVIDE VAN DE SFROOS: esce l’1 Novembre “Van the Best”, in attesa del concerto al Forum di Milano - DAVIDE VAN DE SFROOS ha annunciato la pubblicazione, il prossimo 1 novembre, di “VAN DE BEST”, non il solito best of ma una vera e propria raccolta voluta per festeggiare i suoi 25 anni di carriera ... rockon.it

Intervista – DAVIDE VAN DE SFROOS: “Van de Best” è un totem di viaggio - Davide Van De Sfroos celebra la sua carriera con “Van de Best” un nuovo progetto che va oltre la semplice raccolta: un viaggio emozionale e creativo in 49 brani che ripercorrono la sua storia musicale ... newsic.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.