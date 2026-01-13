Davide Van De Sfroos al via il tour con la Folkestra | undici tappe in Lombardia ecco dove

Milano, 13 gennaio 2026 – Davide Van De Sfroos torna a teatro con un nuovo ambizioso progetto: dal prossimo 23 gennaio, al Teatro di Varese, inizierà infatti il " Davide Van De Sfroos & Folkestra 2026 ". Il cantautore, chitarrista e scrittore sarà protagonista in 11 luoghi diversi della Lombardia. Lo spettacolo nella Città Giardino insieme a quelli di Sondrio, Seregno, Arcore, Saronno e Como sono già sold out. Le fantasie di Jim Morrison. Il poeta rock in una pièce Il tour si chiuderà il 24 aprile a Bergamo e sono previste tappe anche a Cremona, Mantova, Milano (1 febbraio al Teatro dal Verme) e Vigevano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

