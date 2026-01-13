Davide Reginato dalla timidezza al format sui social | La felicità è questo momento
Davide Reginato, giovane bergamasco di 22 anni, ha trasformato la sua timidezza in un format social dedicato a esplorare temi come la felicità e le relazioni umane. Attraverso incontri casuali con sconosciuti, cerca di catturare momenti autentici e riflessioni sincere sulla vita. La sua esperienza dimostra come l’empatia e la semplicità possano aprire nuovi orizzonti di dialogo e condivisione.
L’INTERVISTA. Bergamasco, 22 anni, gira per le strade fermando gli sconosciuti semplicemente per salutarli o fargli un complimento e magari qualche domanda sulla vita e sulla felicità. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
