David Bowie Oltre lo spazio e il tempo la biografia scritta da Paul Morley

Dal 9 gennaio, Hoepli presenta “David Bowie. Oltre lo spazio e il tempo”, la biografia di Paul Morley, rinomato giornalista e specialista del panorama musicale britannico. Questo volume approfondisce la vita e l’evoluzione artistica di Bowie, offrendo un’analisi accurata e dettagliata di uno dei protagonisti più influenti della musica moderna. Un testo essenziale per chi desidera conoscere meglio il percorso e l’eredità di questa figura iconica.

MILANO – Dal 9 gennaio è disponibile per Hoepli la biografia “David Bowie. Oltre lo spazio e il tempo” scritta da Paul Morley, uno dei biografi più autorevoli del mondo musicale britannico, giornalista di NME, autore anche del volume di successo “The Age of Bowie”. La versione italiana, curata da Ezio Guaitamacchi, con la traduzione di Leonardo Follieri, è accompagnata da una prefazione scritta a quattro mani da Manuel Agnelli e Paolo Fresu. Il libro arriva a 10 anni dalla scomparsa di David Bowie (10 gennaio 2016) ed è organizzato in capitoli che riflettono la natura duale dell’artista. Giovedì 15 gennaio il libro verrà presentato a Milano all’Auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare (via Ulderico Ollearo 5) alle ore 21 (ingresso libero) in una serata tra musica e parole dedicata al grande Bowie. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - “David Bowie. Oltre lo spazio e il tempo”, la biografia scritta da Paul Morley Leggi anche: A 10 anni dalla scomparsa di Bowie esce la biografia “Oltre lo spazio e il tempo” di Paul Morley Leggi anche: David Bowie, in libreria la biografia Oltre lo spazio e il tempo La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Dieci anni senza David Bowie, l'artista che ha riscritto le regole della musica raccontato in un nuovo libro; Live Pop del 15 gennaio: “David Bowie. Oltre lo spazio e il tempo”; Paul Morley - David Bowie. Oltre lo spazio e il tempo Recensione; David Bowie, l’eredità di un artista fuori dal tempo: “In fuga dai demoni ideava nuove realtà”. David Bowie, a 10 anni dalla morte esce la biografia 'Oltre lo spazio e il tempo' - Non una semplice biografia ma un viaggio nell’universo di un artista che ha riscritto le regole della musica, dell’arte e dell’identità ... adnkronos.com

Perché David Bowie. Oltre lo spazio ha tutto per candidarsi a migliore biografia del Duca Bianco di sempre - Oltre lo spazio e il tempo" esce a 10 anni dalla scomparsa del Duca Bianco, speciale perché supera la sua storia e capta le sue mille anime ... gqitalia.it

David Bowie oltre lo spazio e il tempo: serata tra musica e parole dedicata alla nuova biografia - Al centro dell'evento la nuova biografia David Bowie oltre lo spazio e il tempo scritta da Paul Morley, uno dei biografi più autorevoli del mondo musicale britannico, giornalista di New Musical ... mentelocale.it

David Bowie. Oltre lo spazio e il tempo - Intervista a Paul Morley

VENERDÌ, L’APPUNTAMENTO DEDICATO A DAVID BOWIE. Si annuncia così - con un articolo a firma di Paolo Morando - sulle pagine del T, l’incontro con Massimo Palma e il suo ‘Desiderare Bowie’. Con noi ci sarà Giuliano Lott di Velvet music experience, - facebook.com facebook

David Bowie, l'uomo delle stelle, se ne tornava nello spazio il 10 gennaio di dieci anni fa raiplaysound.it/audio/2019/10/… x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.