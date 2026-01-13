Dantedì 2026 | il docufilm Mirabile Visione Inferno torna al cinema in 300 sale per le scuole di tutta Italia Prenotazioni aperte

Il docufilm “Mirabile Visione Inferno” di Matteo Gagliardi torna al cinema in circa 300 sale italiane, dedicato alle scuole. La proiezione, prevista per mercoledì 25 marzo 2026 in occasione di Dantedì, offre un’interpretazione contemporanea dell’Inferno di Dante. Le prenotazioni sono aperte. Questa iniziativa permette agli studenti di approfondire il capolavoro letterario attraverso un’esperienza visiva e educativa accessibile in tutta Italia.

La rilettura contemporanea dell'Inferno dantesco di Matteo Gagliardi sarà riprogrammata per le scuole in circa 300 sale cinematografiche, la mattina di mercoledì 25 marzo 2026 (Dantedì). Le prenotazioni, anche per singole classi, possono essere effettuate contattando la sala di riferimento più vicina che ha aderito all'iniziativa. È inoltre possibile organizzare proiezioni al cinema in altre.

