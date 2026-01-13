Danni alle due colonne in piazza a Ravenna
Sono stati riscontrati danni alle due colonne storiche in piazza del Popolo a Ravenna. Il vicesindaco Fusignani ha confermato che alcuni frammenti si sono staccati, fortunatamente senza provocare feriti. L’amministrazione sta valutando le cause e le eventuali misure di tutela per preservare questo patrimonio artistico e storico della città.
Danni sono stati registrati anche alle due storiche colonne in piazza del Popolo a Ravenna. Lo conferma il vicesindaco Fusignani: "Alcuni frammenti si sono staccati, fortunatamente senza colpire nessuno. Sono in corso controlli accurati da parte dei Vigili del Fuoco".
