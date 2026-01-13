Dammi i soldi e gli punta una pistola alla fronte | il rapinatore è poco più di un bambino
A Merano, un episodio inquietante ha visto un giovane minacciare con una pistola un passante, chiedendogli
È una storia sconcertante quella che arriva da Merano, una storia che da un atteggiamento prevaricante, di bullismo estremo verrebbe da dire, sfocia in una minaccia con una pistola (che si scoprirà poi essere una scacciacani fedele riproduzione di una Glock). Ma, a rendere ancora più avvilente il. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Leggi anche: «Fate soldi, non la guerra». Il vero piano di Trump per l’Ucraina: «Mosca punta alla tregua con gli affari. Gli Usa sono d’accordo»
Leggi anche: Il bancario rapinatore. Cinque colpi vicino casa: "Dammi tutto o ti sparo"
Punta la pistola: prende i soldi, ma le lascia la borsa - Nella tranquilla Canzo, all’estremo nord della Brianza e nella residenziale e centrale via Gerosa, una donna è stata minacciata per 100 euro da un rapinatore armato di pistola. laprovinciadicomo.it
"Dammi i soldi o ti danneggio l’auto", donna fa arrestare parcheggiatore abusivo a Torino - Lei si è rifiutata e ha chiamato il 112: "Non ho paura", ha risposto a quell'uomo, con fermezza, la donna che ha fatto ... torino.repubblica.it
Sequestrato in macchina da un rom: «Devi darmi tutti i soldi» - GIULIANOVA Si è visto puntare una pistola contro quando è rientrato in auto dopo la partita degli amici al campo sportivo Castrum di Giulianova. ilmessaggero.it
Sant'Antonio Abate, ricatta ex compagna: "Dammi soldi o pubblico i tuoi video hard". Arrestato - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.