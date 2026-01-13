Dall’Uomo Gatto a Jackie Chan tutti portano la fiaccola olimpica tranne i campioni azzurri E lo sfogo di Fauner diventa un caso politico
Dall’Uomo Gatto a Jackie Chan, molti hanno portato la fiaccola olimpica, ma i campioni azzurri sono assenti. La questione ha suscitato un acceso dibattito, con lo sfogo di Fauner che si è trasformato in un caso politico. Influencer, artisti e celebrità di diversa provenienza si sono espressi sulla questione, evidenziando come questa scelta abbia coinvolto anche figure di grande rilievo internazionale.
Influencer, cantanti, concorrenti televisivi, persino attori di Hollywood (come Jackie Chan a Pompei). Tra i 10.001 tedofori che stanno portando la fiaccola olimpica fino a Milano per l’apertura dei Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina del 6 febbraio, c’è un po’ di tutto. Tranne gli atleti olimpionici invernali medagliati italiani . Lo sfogo del campione olimpico Fauner: “Nessun medagliato tra i tedofori”. A fare esplodere il caso, ieri, lo sfogo di Silvio Fauner, cinque medaglie olimpiche, compreso lo storico oro nella staffetta 4×10 km di sci di fondo ai Giochi di Lillehammer 1994. “Non c’è rispetto per noi campioni, la considero un’offesa incredibile, o come dice la mia compagna Monica, ‘una vergogna’. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Leggi anche: “Esclusi dai tedofori di Milano-Cortina: hanno preferito l’Uomo Gatto, non c’è rispetto per noi campioni”: la protesta di Fauner e degli ori olimpici
Leggi anche: Jackie Chan è morto, anzi no: la fake news creata dall’AI scatena il panico tra i fan
L'uomo è stato arrestato. La giovane, dimessa dall'ospedale con una prognosi di trenta giorni, ha raccontato agli investigatori di essere stata picchiata dall'uomo almeno altre sei o sette volte - facebook.com facebook
Sposa bambina soccorsa a Ferrara: è fuggita dall’uomo che l’ha comprata e picchiata per mesi x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.