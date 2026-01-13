Dall’Uomo Gatto a Jackie Chan tutti portano la fiaccola olimpica tranne i campioni azzurri E lo sfogo di Fauner diventa un caso politico

Dall’Uomo Gatto a Jackie Chan, molti hanno portato la fiaccola olimpica, ma i campioni azzurri sono assenti. La questione ha suscitato un acceso dibattito, con lo sfogo di Fauner che si è trasformato in un caso politico. Influencer, artisti e celebrità di diversa provenienza si sono espressi sulla questione, evidenziando come questa scelta abbia coinvolto anche figure di grande rilievo internazionale.

