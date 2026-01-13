Dallo spaccio alla contraffazione di documenti 3 arresti ad Ostia

Nel corso della giornata ad Ostia, la Polizia di Stato ha effettuato tre arresti riguardanti attività illecite tra contraffazione di documenti, utilizzo di false generalità e spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento dimostra l’impegno delle forze dell’ordine nel presidiare il territorio e contrastare i fenomeni criminali nella zona del litorale romano.

Ostia, 13 gennaio 2026 – L’attenzione costante della Polizia di Stato sul litorale romano ha portato, nel giro di poche ore, a tre arresti distinti tra documenti contraffatti, false generalità e reati legati agli stupefacenti. Gli arresti. Il primo arresto è scattato durante un posto di controllo su strada, quando una pattuglia ha fermato una autovettura con a bordo due uomini. L’uomo che era alla guida, romano classe ’68, ha esibito una patente di guida apparentemente regolare. Gli immediati accertamenti hanno però lasciato emergere diverse anomalie: dalla fotografia non corrispondente alla fisionomia del conducente, al supporto del documento evidentemente difforme, fino alla data di scadenza non compatibile con i dati ufficiali. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

