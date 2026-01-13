Dalle buste di plastica ai cartoni | degrado urbano tra le vie cittadine

A Brindisi, lungo via Bezzecca, si osserva un diffuso abbandono di rifiuti lungo le strade e sui marciapiedi. Questa situazione riflette le sfide del decoro urbano e la gestione dei rifiuti nella città, evidenziando la necessità di interventi per migliorare la pulizia e la qualità degli spazi pubblici.

Avellino, fenestrelle nel degrado e i rifiuti tornano a galla - Nel torrente Fenestrelle non ci sono soltanto i riflessi dei palazzi di via Madonna de la Salette. ilmattino.it

La saga del degrado continua dal Tiburtino a San Lorenzo - La saga del degrado a Roma continua e sembra non avere speranze di miglioramento. ilmessaggero.it

