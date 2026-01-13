Dalle buste di plastica ai cartoni | degrado urbano tra le vie cittadine
A Brindisi, lungo via Bezzecca, si osserva un diffuso abbandono di rifiuti lungo le strade e sui marciapiedi. Questa situazione riflette le sfide del decoro urbano e la gestione dei rifiuti nella città, evidenziando la necessità di interventi per migliorare la pulizia e la qualità degli spazi pubblici.
BRINDISI - Sui marciapiedi e per strada, numerosi rifiuti abbandonati a sé stessi. Una situazione che, in via Bezzecca, si ripete quotidianamente, raccontando il difficile rapporto tra la cittadinanza di Brindisi e il decoro urbano. Il marciapiede, che dovrebbe essere uno spazio di transito. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
