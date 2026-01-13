Dalla Fiamma Olimpica al torneo internazionale di volley | Foggia protagonista negli eventi sportivi internazionali

Foggia si conferma protagonista nel panorama sportivo internazionale, ospitando eventi di rilievo come la Fiamma Olimpica e un torneo internazionale di volley. Questi appuntamenti hanno portato visibilità e opportunità di sviluppo economico alla città, grazie alla collaborazione di numerosi attori locali e internazionali. L’impegno e la partecipazione della comunità hanno reso possibile un positivo impulso al territorio, consolidando Foggia come punto di riferimento nel settore sportivo internazionale.

“La nostra città ha vissuto in questi giorni di inizio del nuovo anno due eventi di portata internazionale che hanno offerto la possibilità di avere tanta (positiva) visibilità e alimentato un considerevole indotto, e numerosi sono i ringraziamenti che dobbiamo fare a quanti hanno contribuito. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Leggi anche: ASD Mercogliano Volley protagonista al Torneo Natalizio di CATCH’N Serve Ball a Roma Leggi anche: Santa Caterina Valfurva è pronta per un dicembre di grandi eventi sportivi internazionali La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Lo show della fiamma olimpica. Dalla Grecia al Delta e poi a Ferrara: Sarà una festa per tutta la città; Andrea Macrì: “Scegliermi tra i tedofori è una prova di inclusione. Vivo un onore incredibile”; Tennis, il programma della stagione WTA 2026: quando si gioca, le date e il calendario dei tornei; Milano Cortina 2026: il Gaslini è il primo ospedale in Italia ad accogliere la Fiamma Olimpica. Fiat accende la Fiamma Olimpica a Mirafiori, Milano guarda già a Cortina 2026 - La Fiamma Olimpica fa tappa a Mirafiori con FIAT e guarda a Milano Cortina 2026 tra industria, sport e mobilità sostenibile. milanosportiva.com

Olimpiadi invernali: Atene consegna la fiamma olimpica all'Italia - La cerimonia di consegna della fiamma olimpica per i Giochi invernali del 2026 si è svolta ad Atene, presso lo Stadio Panathinaiko. it.euronews.com

Il tour della fiamma olimpica accompagnato da dj Max Nikolaj - Ci sarà anche un senigalliese come uno dei tre Dj ufficiali per il tour della torcia olimpica lungo l’Italia: la fiaccola partirà il 6 dicembre 2025 da Roma e arriverà il 6 febbraio 2026 a Milano, ... ilrestodelcarlino.it

Quando è iniziato il viaggio della Torcia Olimpica avevamo da subito sollevato un quesito in merito al fatto di vedere attori, personaggi dello spettacolo o influencer, portare la fiamma olimpica, mentre alcuni grandissimi sportivi che le Olimpiadi le hanno disput - facebook.com facebook

Grazie alle guide alpine valdostane, la fiamma olimpica dei Giochi di Milano Cortina 2026 è stata portata sul Monte Rosa, fin sulla Capanna Margherita (a 4.554 metri di quota sulla Punta Gnifetti). #MilanoCortina2026 #monterosa #capannamargherita x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.