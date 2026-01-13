Dalla cinese Alibaba il sistema di IA open source più popolare al mondo

Alibaba ha annunciato che il sistema di intelligenza artificiale open source Qwen ha raggiunto i 700 milioni di download sulla piattaforma Hugging Face, confermandosi come il più diffuso al mondo. Questa crescita evidenzia l’interesse crescente per soluzioni di IA accessibili e collaborative, in un contesto di rapido sviluppo tecnologico. Qwen rappresenta un esempio significativo dell’impatto delle iniziative open source nel settore dell’intelligenza artificiale.

HANGZHOU (CINA) (XINHUAITALPRESS) – Fino a questo mese, la famiglia di modelli di intelligenza artificiale (IA) Qwen di Alibaba ha registrato 700 milioni di download sulla piattaforma collaborativa di IA Hugging Face, diventando il sistema di IA open source più popolare al mondo, secondo il team di Qwen. I dati di Hugging Face mostrano che a ottobre 2025 Qwen ha superato Llama di Meta in termini di download complessivi. Nel dicembre dello stesso anno, i suoi download in un singolo mese hanno superato il totale combinato degli altri otto modelli più popolari, ovvero Meta, DeepSeek, OpenAI, Mistral, Nvidia, Zhipu. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Dalla cinese Alibaba il sistema di IA open source più popolare al mondo Leggi anche: Università del Colorado lancia OpenVCAD: progettazione 3D più flessibile e open source Leggi anche: [ANDROID] XStreaming 2.4.0: Il Client Open Source per lo Streaming Xbox e xCloud Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Manus: dopo che Meta ha comprato la startup cinese dell'intelligenza artificiale, cosa cambia per imprese e investitori? Molto, ecco perché; China & DeepSeek | Künstliche Intelligenz: Wie eine neue Architektur den Chip-Markt erschüttert; Usa o Cina: chi vincerà la sfida energetica dell’Ia?; Cina, attesa l’approvazione delle GPU NVIDIA H200. Dalla cinese Alibaba il sistema di IA open source più popolare al mondo - HANGZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Fino a questo mese, la famiglia di modelli di intelligenza artificiale (IA) Qwen di Alibaba ha registrato ... iltempo.it

BMW integra l'IA cinese nelle sue nuove auto - L'intelligenza artificiale si prepara a rivoluzionare l'esperienza di guida delle BMW in Cina, grazie a una strategica alleanza tra il costruttore tedesco e il gigante tecnologico Alibaba. tomshw.it

Alibaba lancia Qwen 2.5-Max: L’IA che minaccia di superare GPT-4 e DeepSeek - Le ultime mosse nel panorama dell’intelligenza artificiale cinese stanno conquistando l’attenzione globale. affaritaliani.it

Cosa succede se si acquista un camion elettrico cinese per 1.700 euro su Alibaba Ha provato a scoprirlo uno youtuber: ecco come è andata. https://auto.everyeye.it/notizie/acquista-camion-elettrico-1-700-euro-alibaba-2-grossi-problemi-emersi-852387.ht - facebook.com facebook

Alibaba Cloud domina l'AI globale! Oltre 700 milioni di download per i modelli Qwen su Hugging Face Supera Meta, OpenAI e rivali cinesi. Ecosistema open-source più usato al mondo con decine di migliaia di applicazioni. Azioni Alibaba +5% a Hong K x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.