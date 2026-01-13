Dalla cattedra al grande schermo. Unife lancia ‘Scienza in pellicola’.

Unife presenta ‘Scienza in Pellicola’, un ciclo di incontri che unisce il patrimonio scientifico dell’università a un percorso cinematografico. L’iniziativa, in programma fino al 14 aprile ogni martedì, offre un’occasione per approfondire i saperi dell’ateneo attraverso film dedicati alla scienza, creando un ponte tra formazione accademica e cultura popolare.

‘Scienza in Pellicola. Un viaggio cinematografico attraverso i saperi di Unife ’, è un’iniziativa promossa dall’università, che si terrà da oggi al 14 aprile, ogni martedì. Il ciclo prevede 13 proiezioni scelte dai diversi dipartimenti dell’ateneo per raccontare al pubblico i propri ambiti di ricerca e le discipline studiate, offrendo chiavi di lettura originali e stimolanti. Le proiezioni si terranno alle 18 al ‘Notorious Cinemas’ (via Darsena, 73). Ogni serata inizierà con una breve introduzione al dipartimento promotore e al film in programma, a cura della direttrice o del direttore di dipartimento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

