Dal palco di Detroit Trump attacca la Fed | Quell' idiota se ne andrà presto

Durante un intervento al Detroit Economic Club, Donald Trump ha nuovamente criticato la Federal Reserve, sostenendo che dovrebbe abbassare i tassi di interesse in un mercato finanziario in crescita. Il presidente degli Stati Uniti ha espresso fiducia nel cambiamento della leadership della banca centrale, affermando che la posizione attuale non è più sostenibile. Le sue dichiarazioni evidenziano le tensioni tra l’amministrazione e la politica monetaria della Fed.

Parlando al Detroit Economic Club, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha rinnovato le sue pressioni sulla Federal Reserve, affermando che, in un contesto di mercati finanziari in crescita, la banca centrale dovrebbe ridurre i tassi di interesse. " Quando i mercati crescono, la Fed dovrebbe abbassare i tassi ", ha dichiarato. "Quell'idiota se ne andrà presto ", ha poi tuonato, in riferimento al presidente della Fed Jerome Powell. Il discorso di Trump si è inserito in un momento di crescente attenzione sull'andamento dell'economia, che resta una delle principali preoccupazioni per gli elettori americani.

