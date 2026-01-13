Dal Medio all’Estremo Oriente Katulis Mei analizza la visita di Meloni tra Oman Giappone e Corea

L'articolo analizza la visita di Giorgia Meloni nell’area dell’Indo-Pacifico, con tappe in Oman, Giappone e Corea. Dopo un rinvio, il viaggio istituzionale rappresenta un momento importante per rafforzare i rapporti tra l’Italia e questa regione, in un contesto internazionale complesso. Katulis (Mei) approfondisce le implicazioni politiche e strategiche di questa missione, evidenziando le prospettive future e gli obiettivi della premier italiana.

Le prossime ore vedranno l'avvio per la premier italiana Giorgia Meloni del viaggio istituzionale nell'area dell'Indo-Pacifico (compresa una prima tappa in Oman), inizialmente previsto per lo scorso agosto ma poi rimandato a causa degli sviluppi (in quel momento molto promettenti) sul negoziato di pace in Ucraina. Già la decisione di rimandare, e non di annullare, il tour diplomatico suggeriva la rilevanza di questa iniziativa all'interno della visione di politica estera del governo italiano, che non intende rimanere sganciata da una regione cruciale come quella dell'area indo-pacifica. Come guardare dunque al viaggio di Meloni?

