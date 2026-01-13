Dal degrado alla rinascita Ex Sim Bianca riqualificata | Demolire per ricostruire

Il progetto di riqualificazione dell’ex Sim Bianca rappresenta un esempio di trasformazione urbana, dove il passato viene lasciato alle spalle per dare spazio a nuove opportunità. La demolizione e la successiva ricostruzione sono state motivate dalla volontà di valorizzare l’area e migliorare la qualità della vita dei cittadini. Questo intervento dimostra come il recupero di spazi abbandonati possa contribuire alla rinascita del quartiere, promuovendo uno sviluppo sostenibile e duraturo.

Quando il braccio della gru ha abbattuto la prima trave, i ricordi legati al vecchio rudere hanno affollato la mente dei residenti. Ieri sono iniziati i lavori presso l'"Ex Sim Bianca", primo passo di un percorso lungo e complesso che vedrà la completa riqualificazione dell'area, da oltre trent'anni in stato di abbandono. Il piano particolareggiato, deliberato dal Consiglio Comunale lo scorso 3 dicembre al termine di un'accesa seduta, prevede la realizzazione, nei prossimi anni, di cinque edifici (tre a scopo abitativo con numerosi appartamenti, una struttura ricettiva e una quinta con un'attività sociosanitaria), alcune modifiche alla viabilità e una zona verde aperta a tutta la cittadinanza, e ha visto ieri la realizzazione del suo primissimo step: l'inizio della demolizione dello stabile, da tempo in stato di degrado.

