Dal degrado alla rigenerazione | Superconti e tre attività commerciali all’ex mercato coperto Ecco quali

L'ex mercato coperto sta attraversando un'importante fase di riqualificazione, con interventi di ristrutturazione già avviati e un obiettivo di completamento entro metà anno. Superconti e tre attività commerciali stanno contribuendo alla rinascita di quest'area, trasformandola da spazio degradato a luogo di rigenerazione urbana. Questa operazione mira a valorizzare il patrimonio locale attraverso un intervento mirato e pianificato, nel rispetto dei tempi previsti.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.