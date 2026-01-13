Dal 20 febbraio 2026 dai una svolta alla tua pratica didattica ed educativa | Body and Emotion Centered Education – BECED® livello 1 – online – Carta del Docente

Dal 20 febbraio 2026, ISFAR propone il corso online Body and Emotion Centered Education – BECED® Livello 1, rivolto a insegnanti, educatori e pedagogisti. Un percorso formativo che permette di integrare pratiche centrate sul corpo e le emozioni nella didattica quotidiana, offrendo strumenti utili per migliorare l’approccio educativo. La partecipazione è possibile tramite la Carta del Docente.

ISFAR presenta il corso Body and Emotion Centered Education – BECEd® Livello 1, un training online dedicato a insegnanti, educatori e pedagogisti. Un approccio innovativo che integra corpo, emozioni e apprendimento. Tre giornate in diretta online, formazione accreditata BECEDA, utilizzo della Carta del Docente e certificato finale. Partenza il 20 febbraio 2026. Dal 20 febbraio . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Leggi anche: Carta del docente, l’attivazione potrebbe slittare a febbraio 2026. Ecco perché Leggi anche: Carta del Docente su Feltrinelli: come usarla online e in negozio (Guida 2026) Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Dal 20 febbraio 2026 dai una svolta alla tua pratica didattica ed educativa: Body and Emotion Centered Education – BECED® livello 1 – online – Carta del Docente; Oroscopo 2026 ? le previsioni dell’astrologa Lumpa per tutti i segni dello zodiaco; Con i Fast Walkers la Coelmo Napoli City Half Marathon è per tutti; 'ACTION!': alla Città del Teatro arriva il corso di formazione professionale attoriale. Quando vedremo davvero le nuove Formula 1 per il 2026: il calendario delle presentazioni di tutti i team - Tra nuove power unit e vetture completamente ridisegnate, le scuderie iniziano a scoprire le carte: ecco ... fanpage.it

È il momento giusto per dare una svolta al tuo stile: moda, articoli tech e per la casa, accessori e tantissime occasioni irresistibili ti aspettano in galleria! Vivi i saldi di Bariblu fino al 28 febbraio! Vai su bariblu.com/promozioni e resta aggiornato/a sulle prom - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.