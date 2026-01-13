Dal 13 gennaio tornano i nuovi episodi di The Pitt, il medical drama ambientato a Pittsburgh. L'attore premio ai Golden Globe narra la crescita del protagonista nel corso della stagione. La seconda stagione conferma la qualità della serie, continuando a esplorare le sfide e le dinamiche del mondo sanitario. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati del genere, con storie autentiche e personaggi ben sviluppati.

L a seconda stagione di The Pitt mantiene le promesse dell’esordio. Il medical drama che ha riportato in corsia i produttori di ER – Medici in prima linea ( R. Scott Gemmill e John Wells ) e soprattutto l’ex dottor Carter, Noah Wyle, continua a fare incetta di premi per i primi episodi. Gli infermieri e i medici del pronto soccorso di Pittsburgh sono già pronti per tornare in tv con 15 nuovi episodi: dall’8 gennaio su Hbo Max negli Stati Uniti e dal 13 in Italia. 5 serie tv che fanno paura ma aiutano a superarla. guarda le foto Leggi anche › “The Pitt”: scaraventati nel vivo di un pronto soccorso per 15 ore filate «Robby non è una versione più matura del dottor Carter», racconta Wyle, in un’intervista all’ANSA a Los Angeles riferendosi al timido specializzando che interpretava nella popolare serie. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dal 13 gennaio arrivano i nuovi episodi del medical drama ambientato a Pittsburgh. L'attore premiato ai Golden Globe racconta la trasformazione del protagonista

