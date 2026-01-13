Dakar 21 anni senza Fabrizio Meoni Gioele | Sia una sfida consapevole

Dakar ricorda Fabrizio Meoni a 21 anni dalla sua scomparsa, con un messaggio che invita alla riflessione e alla consapevolezza. Gioele Meoni, figlio del pilota, con parole sincere e senza retorica, invita a guardare avanti, mantenendo vivo il ricordo di un uomo che ha segnato il mondo delle competizioni. Un messaggio di rispetto e continuità che si esprime attraverso un video condiviso sui social.

Non è un anniversario segnato dalla retorica, ma da un messaggio che guarda avanti. Nel ricordo di Fabrizio Meoni, Castiglion Fiorentino si ritrova ancora una volta attorno alle parole del figlio Gioele Meoni, affidate a un video diffuso sui social che ha colpito per sobrietà e profondità. Un intervento che parte dalla memoria privata ma si allarga a una riflessione più ampia sul senso dello sport e sulla Rally Dakar, la gara che ha consacrato il campione castiglionese e che ne ha segnato tragicamente il destino. "Non voglio fare solo un video di commemorazione", chiarisce subito Gioele, spiegando come il ricordo del padre, a 21 anni dalla scomparsa, abbia senso solo se diventa occasione per interrogarsi sul presente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

