Alla fine della nona tappa della Dakar 2026, Eryk Goczal si impone tra le auto, portando Roma in testa alla classifica generale. La tappa, prima parte della seconda Marathon, ha visto protagonisti tre outsider sul podio, rivoluzionando la posizione complessiva. Un evento che conferma l’imprevedibilità e l’elevato livello di questa edizione del rally raid più importante al mondo.

Tre outsider sul podio e classifica generale rivoluzionata tra le auto al termine della nona tappa della Dakar 2026, in cui si è disputata la prima parte della seconda e ultima Marathon in programma quest’anno nel rally raid più importante al mondo. Il polacco Eryk Goczal ha vinto a sorpresa la prova speciale odierna di 410 km da Wadi-Ad-Dawasir fino al bivacco nel deserto, in cui tutti i concorrenti trascorreranno la nottata senza poter ricevere assistenza esterna dai team di supporto in vista dell’impegnativa frazione di domani che chiuderà la Marathon. Festa grande per l’intera famiglia Goczal, infatti oltre al primo successo parziale della carriera del 21enne Eryk nella classe Ultimate della Dakar è arrivato anche il secondo posto di suo zio Michal con un distacco di 7’45”. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dakar 2026, Eryk Goczal domina la nona tappa tra le auto. Roma balza in vetta alla generale

Leggi anche: Dakar 2026, Eryk Goczal domina la nona tappa tra le auto. Nani Roma balza in vetta alla generale

Leggi anche: Dakar 2026, Van den Brink domina l’ottava tappa e resta in vetta alla generale tra i camion

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Dakar 2026, risultati 4^ tappa: vincono Lategan e Schareina. Classifica e risultati; Dakar 2026, Stage 4: classifica Auto Ultimate T1+; Dakar 2026 – Tappa 4: Lategan fa il vuoto nella Marathon-Refuge, Al-Rajhi si ferma; Dakar 2026, Al-Attiyah (Dacia) primo a Riad. Al riposo è al comando della corsa davanti a Lategan (Toyota) e Roma (Ford).

Dakar 2026, Eryk Goczal domina la nona tappa tra le auto. Roma balza in vetta alla generale - Tre outsider sul podio e classifica generale rivoluzionata tra le auto al termine della nona tappa della Dakar 2026, in cui si è disputata la prima parte ... oasport.it