Dakar 2026 Eryk Goczal domina la nona tappa tra le auto Nani Roma balza in vetta alla generale

Durante la nona tappa della Dakar 2026, Eryk Goczal si è imposto tra le auto, mentre Nani Roma si è posizionato in testa alla classifica generale. La gara ha visto tre outsider salire sul podio, modificando significativamente la posizione delle varie squadre. Questa tappa ha rappresentato la prima parte della seconda e ultima Marathon della corsa, confermando l’equilibrio e l’incertezza tipici del rally più impegnativo al mondo.

Tre outsider sul podio e classifica generale rivoluzionata tra le auto al termine della nona tappa della Dakar 2026, in cui si è disputata la prima parte della seconda e ultima Marathon in programma quest'anno nel rally raid più importante al mondo. Il polacco Eryk Goczal ha vinto a sorpresa la prova speciale odierna di 410 km da Wadi-Ad-Dawasir fino al bivacco nel deserto, in cui tutti i concorrenti trascorreranno la nottata senza poter ricevere assistenza esterna dai team di supporto in vista dell'impegnativa frazione di domani che chiuderà la Marathon. Festa grande per l'intera famiglia Goczal, infatti oltre al primo successo parziale della carriera del 21enne Eryk nella classe Ultimate della Dakar è arrivato anche il secondo posto di suo zio Michal con un distacco di 7'45".

