Dai divorzi all’alcolismo così l’amicizia ha salvato Matt Damon e Ben Affleck dalle insidie del successo

L’amicizia tra Matt Damon e Ben Affleck ha rappresentato un sostegno fondamentale nei momenti difficili delle loro vite. Dalle sfide personali come divorzi e problemi di alcolismo, fino alle pressioni della celebrità, i due attori si sono sempre sostenuti reciprocamente. Questa relazione dimostra come un legame autentico possa offrire stabilità e conforto, anche nel mondo complesso e spesso imprevedibile di Hollywood.

La loro amicizia non è un segreto, anzi, forse è una delle storie più “umane” della moderna Hollywood. Quello che molti però non conoscevano fino a oggi sono i dettagli, quei momenti in cui Matt Damon e Ben Affleck sono andati oltre l’icona degli amici superstar. Dettagli che oggi scopriamo grazie alla loro partecipazione al The Howard Stern Show, uno dei programmi radiofonici più famosi, longevi e influenti della storia dei media americani. L’occasione è stata la promozione del film The Rip, dal 16 gennaio disponibile in tutto il mondo su Netflix, un dramma poliziesco in cui i due protagonisti si troveranno a fare i conti con la fiducia l’uno nell’altro. 🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

