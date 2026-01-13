Dai divorzi all’alcolismo così l’amicizia ha salvato Matt Damon e Ben Affleck dalle insidie del successo

L’amicizia tra Matt Damon e Ben Affleck ha rappresentato un sostegno fondamentale nei momenti difficili delle loro vite. Dalle sfide personali come divorzi e problemi di alcolismo, fino alle pressioni della celebrità, i due attori si sono sempre sostenuti reciprocamente. Questa relazione dimostra come un legame autentico possa offrire stabilità e conforto, anche nel mondo complesso e spesso imprevedibile di Hollywood.

La loro amicizia non è un segreto, anzi, forse è una delle storie più “umane” della moderna Hollywood. Quello che molti però non conoscevano fino a oggi sono i dettagli, quei momenti in cui Matt Damon e Ben Affleck sono andati oltre l’icona degli amici superstar. Dettagli che oggi scopriamo grazie alla loro partecipazione al The Howard Stern Show, uno dei programmi radiofonici più famosi, longevi e influenti della storia dei media americani. L’occasione è stata la promozione del film The Rip, dal 16 gennaio disponibile in tutto il mondo su Netflix, un dramma poliziesco in cui i due protagonisti si troveranno a fare i conti con la fiducia l’uno nell’altro. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Ben affleck e matt damon il thriller criminale dimenticato diventa successo globale in streaming Leggi anche: Dogma 2: Kevin Smith conferma il sequel del film con Ben Affleck e Matt Damon! Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Si chiude il 2025, anno del centenario di Ana María Matute, pluripremiata autrice spagnola di straordinaria potenza ma in parte dimenticata. Il suo immaginario unico, e le difficoltà affrontate tra guerra, dittatura, censura, divorzio, alcolismo, ci hanno spinto a re - facebook.com facebook

