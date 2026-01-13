Da tagliare 17 autonomie scolastiche Regione commissariata sulla scuola

La Regione Emilia-Romagna ha deciso di ridurre di 17 le autonomie scolastiche, in un contesto di commissariamento. L’amministrazione sottolinea di aver sempre operato nel rispetto delle norme e della collaborazione istituzionale, evidenziando l’importanza di un dialogo basato sulla fiducia e sulla trasparenza tra enti e istituzioni. Questa scelta mira a garantire un funzionamento più efficace del sistema scolastico regionale.

«La Regione Emilia-Romagna ha sempre agito nel rispetto rigoroso della leale collaborazione istituzionale, perché crede che la Repubblica si regga sulla fiducia reciproca e sulla chiarezza delle regole. Il Governo ha fissato parametri nazionali per l'efficienza della rete scolastica. Su quei.

Proietti, 'tagliare la scuola è contro la comunità, l'Umbria la più colpita' - "Ci siamo opposti a tagli ulteriori delle autonomie scolastiche nelle cosiddette aree interne, dove tagliare la scuola significa togliere un pezzo di comunità". ansa.it

Dimensionamento scolastico, De Pascale rivendica i dati dell’Emilia-Romagna: “Su quei parametri noi siamo non solo in regola, ma più efficienti della media richiesta” - Romagna per la mancata approvazione del piano di dimensionamento, imponendo un taglio di 17 autonomie scolastiche. orizzontescuola.it

Il nodo del taglio alle autonomie scolastiche: in regione saranno 17 in meno. Il presidente Michele de Pascale: «Noi virtuosi. Dovremmo avere più dirigenti, non meno». Le «forbici» da commissario al direttore dell'Ufficio scolastico regionale, Bruno Di Palma - facebook.com facebook

