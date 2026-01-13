Da oltre un secolo c' è stato un solo dicembre più caldo di quello appena trascorso

Negli ultimi anni, le caratteristiche climatiche di dicembre sono cambiate notevolmente. Il freddo tradizionale di questo mese sembra ormai scomparso, sostituito da condizioni più miti e secche. Il mese appena trascorso si distingue per le temperature sopra la media storica, confermando un trend che si sta consolidando anche nella nostra provincia.

