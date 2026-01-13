Da oltre un secolo c' è stato un solo dicembre più caldo di quello appena trascorso
Negli ultimi anni, le caratteristiche climatiche di dicembre sono cambiate notevolmente. Il freddo tradizionale di questo mese sembra ormai scomparso, sostituito da condizioni più miti e secche. Il mese appena trascorso si distingue per le temperature sopra la media storica, confermando un trend che si sta consolidando anche nella nostra provincia.
Il freddo proverbiale di dicembre? Ormai sembra solo un ricordo. Almeno a giudicare dal mese appena trascorso, secco ed eccezionalmente mite nella nostra provincia. Il report mensile di MeteoTrentino evidenzia, a Trento Laste, una temperatura media di 5,0 °C, la seconda più alta mai registrata. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Leggi anche: Il 2025 è stato il terzo anno più caldo di sempre a Milano: dicembre da record con 9 gradi di media
Leggi anche: Un dicembre mite e piovoso chiude il 2025, l'esperto: "Il terzo anno più caldo del secolo e piogge sopra la media"
Mezzo secolo di magia a Torino torna Aggiungi un posto a tavola C' è anche Lorella Cuccarini.
BASCHETTI AUTOSERVIZI: OLTRE UN SECOLO DI ESPERIENZA NEL TRASPORTO PERSONE Fondata nel 1922 da Paolo Baschetti, Baschetti Autoservizi iniziò già l’anno successivo i collegamenti con la riviera adriatica e Pieve Santo Stefano. Negli anni ’ - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.