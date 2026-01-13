Da oltre un secolo c' è stato un solo dicembre più caldo di quello appena trascorso

Negli ultimi anni, le caratteristiche climatiche di dicembre sono cambiate notevolmente. Il freddo tradizionale di questo mese sembra ormai scomparso, sostituito da condizioni più miti e secche. Il mese appena trascorso si distingue per le temperature sopra la media storica, confermando un trend che si sta consolidando anche nella nostra provincia.

Il freddo proverbiale di dicembre? Ormai sembra solo un ricordo. Almeno a giudicare dal mese appena trascorso, secco ed eccezionalmente mite nella nostra provincia. Il report mensile di MeteoTrentino evidenzia, a Trento Laste, una temperatura media di 5,0 °C, la seconda più alta mai registrata. 🔗 Leggi su Trentotoday.itImmagine generica

