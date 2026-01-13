Da Crans-Montana al Festival del cinema di Cannes 2012 | Jessica Moretti posa armata con Sacha Baron Cohen per la promozione del film The Dictator

Jessica Moretti, residente a Crans-Montana e proprietaria del bar Le Constellation, ha recentemente partecipato a eventi pubblici, tra cui il Festival di Cannes 2012, promuovendo il film “The Dictator” insieme a Sacha Baron Cohen. Tuttavia, la sua figura è tornata al centro dell’attenzione a causa di un grave incidente avvenuto durante la notte di Capodanno, che ha causato la morte di 40 persone nella sua comunità.

Si aggraverebbe ulteriormente la posizione di Jessica Moretti, moglie di Jacques e proprietaria del bar Le Constellation a Crans-Montana, in Svizzera, dove è avvenuto la tragedia che ha ucciso 40 persona durante la notte di Capodanno. Secondo la testata svizzera Insider Paradeplatz, Moretti si è precipitata su per le scale del locale non appena è scoppiato l’incendio nel seminterrato, avrebbe afferrato la cassa contenente gli incassi di Capodanno e sarebbe uscita velocemente dal bar. Nel frattempo, alcuni testimoni sostengono che abbia lanciato l’allarme a gran voce per l’incendio, lasciando che la musica continuasse. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

