Da Crans Montana a Milano | il caso Hollywood del 2008 Così il sequestro evitò il rischio trappola mortale

Nel 2008, il sequestro preventivo della discoteca Hollywood di Milano, disposto dal gip Guido Salvini, viene descritto come una misura di tutela in una situazione potenzialmente pericolosa. Il decreto evidenzia il rischio di una trappola mortale, paragonando il locale a una nave da crociera con scialuppe insufficienti rispetto ai presenti. Questo caso rappresenta un esempio di intervento mirato a prevenire conseguenze gravi in ambienti a rischio.

Milano – L’allora gip Guido Salvini, nel decreto con cui nel 2008 dispose il sequestro preventivo dalla discoteca Hollywood di Milano, paragonava la situazione riscontrata nel locale “a quella di una nave da crociera in cui il numero delle scialuppe di salvataggio sia di molto inferiore a quello dei passeggeri e dei membri dell’equipaggio”. In caso di incendio, infatti, era possibile l’evacuazione “in tempo utile solo a 150 persone”, rispetto alle 502 persone presenti quando il personale dell’Asl di Milano condusse un’ispezione in incognito, camuffandosi tra i clienti notturni. Crans-Montana, il sindaco Sala: “Anche a Milano locali nei seminterrati, servono controlli” Il sequestro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

