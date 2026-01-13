Da 30 a 15 chili in sei mesi la rinascita di Patch | il cane che ha sconfitto l’obesità

La storia di Patch, un meticcio di 10 anni, dimostra come con un intervento veterinario mirato e una dieta controllata sia possibile ottenere importanti risultati di salute. In sei mesi, Patch ha perso oltre il 50% del peso, passando da stato di obesità a un nuovo inizio pieno di energia. Questa testimonianza evidenzia l’importanza di un percorso terapeutico adeguato per il benessere degli animali.

(Adnkronos) – Da cane obeso, quasi incapace di camminare, a compagno di avventure pieno di energia. È la storia, o meglio, la rinascita di Patch: un meticcio di dieci anni che grazie a delle cure veterinarie mirate e a una dieta controllata è riuscito in sei mesi a perdere oltre il 50% del suo peso . 🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

