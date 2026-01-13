Curiosità il volo dell' airone bianco a Torrione incanta i salernitani

L'airone bianco che si avventura sulla spiaggia di Torrione, vicino a piazza della Concordia, rappresenta una presenza costante e silenziosa nel paesaggio locale. La sua presenza suscita curiosità tra i residenti, offrendo un esempio di come la natura possa attraversare con grazia gli spazi urbani. Osservare questo volatile permette di apprezzare la biodiversità della zona e la connessione tra ambiente naturale e area urbana di Salerno.

Un airone bianco continua a frequentare la spiaggia di Torrione, non lontano da piazza della Concordia. Il bellissimo pennuto stupisce grandi e piccini, planando sulla spiaggetta di fronte al Grand Hotel Salerno, scelta come sua “base” a quanto pare. Il volo dell'airone sul mare impreziosisce il. 🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

