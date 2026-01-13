Cucinelli ha registrato ricavi superiori a 1,4 miliardi di euro, segnando un risultato significativo nel settore del lusso. Negli ultimi mesi, il mercato ha mostrato segnali di incertezza a causa del rallentamento della domanda globale e di una maggiore attenzione da parte degli investitori. In questo contesto, l’azienda mantiene una posizione solida, riflettendo la sua capacità di adattarsi alle sfide del settore.

Negli ultimi mesi il mondo del lusso ha attraversato una fase di nervosismo raro, stretto tra il rallentamento della domanda globale e una crescente selettività degli investitori. Anche i nomi più solidi non sono stati immuni dalla volatilità: lo scorso settembre Brunello Cucinelli ha perso fino al 18% in Borsa dopo un report critico di Morpheus, innescando timori su valutazioni e prospettive del settore. Ma come spesso accade nel lusso di fascia più alta, il tempo ha rimesso ordine nelle percezioni. Le vendite hanno continuato a crescere, spinte soprattutto dal settore retail che è cresciuto del 14,5% nell'ultimo trimestre, i fondamentali hanno tenuto e il titolo ha progressivamente recuperato le perdite, confermando Cucinelli come un modello di crescita consapevole e industrialmente solida. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Cucinelli supera 1,4 miliardi di ricavi

Leggi anche: Poste Italiane, risultati 9M 2025 con ricavi a 9,6 miliardi (+4%) e utile netto a 1,8 miliardi (+11%), risultato operativo (Ebit) adjusted in crescita del 10% a 2,5 miliardi

Leggi anche: A2a, pronto un piano da 23 miliardi: in 9 mesi ricavi oltre 10 miliardi, ma cala l'utile

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Brunello Cucinelli supera le attese nel 2025, record di ricavi e investimenti strategici sul Made in Italy; Cucinelli supera 1,4 miliardi di ricavi.

Cucinelli supera 1,4 miliardi di ricavi - Negli ultimi mesi il mondo del lusso ha attraversato una fase di nervosismo raro, stretto tra il rallentamento della domanda globale e una crescente selettività degli investitori. msn.com