Cross giovanile Arezzo corre e sorride | oltre 160 atleti in festa al CDS Provinciale 2026

Il Campionato Provinciale di Cross 2026, dedicato al settore giovanile, si è svolto presso le Piscine Blue Team di Arezzo, coinvolgendo oltre 160 atleti. Una giornata caratterizzata da impegno, sportività e partecipazione, che ha visto protagonisti i giovani atleti locali in un contesto di crescita e aggregazione. Un momento importante per il movimento sportivo giovanile della provincia, che continua a promuovere valori di impegno e collaborazione.

Una mattinata di grande sport, entusiasmo e partecipazione ha illuminato l'impianto delle Piscine Blue Team di Arezzo, teatro del Campionato di Società Provinciale di Cross 2026 dedicato al settore giovanile. L'evento, organizzato dall'ASD BBP Athletic in collaborazione con la Delegazione Provinciale FIDAL di Arezzo, ha richiamato oltre 160 giovani atleti in rappresentanza delle principali realtà sportive del territorio. Il programma gare ha coinvolto tutte le categorie giovanili, dagli Esordienti C ai Cadetti, con distanze calibrate per età: dai 250 metri dei più piccoli fino ai 2000 metri delle categorie maggiori.

