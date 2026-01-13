Crolla tutto Tragedia sul lavoro | morti e feriti gravi Ci sono ancora dispersi

Un grave incidente si è verificato nelle Filippine centrali, con il crollo di una discarica a Cebu City. Al momento, il bilancio ufficiale conta undici vittime e diversi feriti gravi, mentre si continua la ricerca di eventuali dispersi. La situazione rimane critica e le operazioni di soccorso sono in corso per garantire assistenza alle persone coinvolte.

Il bilancio della tragedia nelle Filippine centrali si fa sempre più pesante: sono ormai undici le vittime accertate dopo il catastrofico crollo della discarica di Binaliw, a Cebu City. La frana, avvenuta la scorsa settimana, ha travolto oltre cento operai impegnati nell'impianto. Sebbene dodici persone siano state tratte in salvo, l'angoscia cresce per gli oltre venti dispersi che mancano ancora all'appello. Le operazioni, rese difficilissime da tonnellate di detriti e rifiuti, hanno subito un'accelerazione nelle ultime ore poiché i soccorritori hanno individuato segnali che potrebbero indicare la presenza di superstiti sotto la massa informe di scarti.

Crolla abitazione in Germania, muoiono coppia di siciliani e il figlio di 6 anni - Crolla la loro abitazione in Germania e perdono la vita padre, madre e figlio di 6 anni originari di Castellammare del Golfo. meridionews.it

L’associazione sollecita una presa di coscienza collettiva e una mobilitazione generale: «Mentre Occhiuto è impegnato ad annunciare sui social le “dieci cose belle del 2026” qui crolla tutto. Scendiamo in piazza» - facebook.com facebook

