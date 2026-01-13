Crolla la Statale 88 in località Contrada | chiusura totale e lavori strutturali per la sicurezza
Lunedì 13 gennaio 2026, si è verificato un crollo sulla Strada Statale 88 in località Contrada, causando la chiusura totale del tratto. L’evento ha reso necessari interventi strutturali urgenti per garantire la sicurezza degli utenti e ripristinare la viabilità. La zona rimane sotto osservazione mentre sono in corso le operazioni di verifica e intervento da parte delle autorità competenti.
Contrada, 13 gennaio 2026 – Un nuovo, grave cedimento della carreggiata ha interessato, nel pomeriggio di ieri, la Strada Statale 88, arteria fondamentale di collegamento tra Avellino e Montoro. L'incidente, verificatosi in località Contrada, ha determinato la chiusura totale della strada in. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
