Crolla la Statale 88 in località Contrada | chiusura totale e lavori strutturali per la sicurezza

Lunedì 13 gennaio 2026, si è verificato un crollo sulla Strada Statale 88 in località Contrada, causando la chiusura totale del tratto. L’evento ha reso necessari interventi strutturali urgenti per garantire la sicurezza degli utenti e ripristinare la viabilità. La zona rimane sotto osservazione mentre sono in corso le operazioni di verifica e intervento da parte delle autorità competenti.

Crolla un muro a Maiori proprio sulla Strada Statale 163 Amalfitana. Sopralluoghi iniziati ieri. Per ora il tratto è chiuso, perciò sono state istituite corse specifiche per i mezzi pubblici. #informazione #telegiornale #rtcquartarete #maiori #ss163amalfitana #malt - facebook.com facebook

