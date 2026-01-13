Crisi Servizi Peloritani | sit-in a Messina per chiedere la gestione in house

Lunedì a Messina si è svolto un sit-in di lavoratori e sindacati davanti a Palazzo dei Leoni, per chiedere la gestione diretta dei Servizi Peloritani. La protesta si concentra sulla proposta di creare un’azienda speciale per i servizi sociali, già respinta dal Consiglio metropolitano. L’obiettivo è sostenere una soluzione in house che garantisca continuità e efficienza nel settore.

Sit-in di lavoratori e sindacati davanti a Palazzo dei leoni. Sotto la lente la costituzione dell'azienda speciale Servizi sociali Peloritani, già bocciata dal Consiglio metropolitano. I manifestanti chiedono la riproposizione della delibera, previa concertazione, che consentirebbe la gestione in house di attività come il trasporto di alunni disabili nelle scuole e l'assistenza alla comunicazione.

Servizi Sociali Peloritani, “occorre un tavolo di confronto condiviso” - MESSINA – Il consigliere metropolitano Domenico Santisi ha chiesto al sindaco della città metropolitana di Messina, Federico Basile, un momento di confronto “strutturato e condiviso” in riferimento al ... msn.com

