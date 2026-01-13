Crisi nera per il Tropical Coriano Nove battute d’arresto in 12 gare

Il Tropical Coriano affronta un momento difficile, con nove sconfitte nelle ultime dodici partite. La squadra fatica a trovare continuità e risultati positivi, evidenziando le sfide di una stagione complessa. La situazione richiede riflessione e impegno per ritrovare la strada verso il successo, in un contesto di crescita e miglioramento continuo.

Ancora una sconfitta. La nona nelle ultime 12 giornate. Il Tropical Coriano non riesce proprio a rialzare la testa. Anche contro la Correggese non è arrivata quella vittoria che la squadra di Scardovi insegue da tre mesi. Un altro 'colpo' per la classifica, ma anche per il morale della truppa corianese, sempre costretta ad accontentarsi, quando ci sono, delle briciole. Così, anche il punto messo in tasca alla ripresa dopo la sosta contro il Tuttocuoio appare un po' come una mezza sconfitta. Il Tropical resta al penultimo posto della classifica, quello che vorrebbe dire retrocessione diretta. Il tempo per cercare di raddrizzare il tiro non manca, e la distanza delle dirette concorrenti non è ancora siderale, ma è ovvio che dovrà arrivare una scossa.

